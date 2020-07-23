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НБУ на 23 июля повысил курс доллара до максимума с конца марта

Киев, Четверг 23 июля 2020 07:45
НБУ на 23 июля повысил курс доллара до максимума с конца марта
Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Доллар непрерывно дорожает после назначения нового главы НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 23 июля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,77 гривен за доллар. Курс на 11 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 23 июля установлен на таком уровне: 27,7798 гривен за 1 доллар (+0,1151 грн). При этом курс доллара на 22 июля составляет 27,6647 гривен за 1 доллар.

НБУ на 23 июля повысил курс доллара до максимума с конца марта

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, курс доллара вырос до максимума с конца марта 2020 года. Выше курс был только 31 марта - 28,0615 гривен за доллар.

НБУ на 23 июля повысил курс доллара до максимума с конца марта

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 22 июля 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 2 копейки до 27,75 гривен за доллар, курс в покупке до 27,73 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 17 копеек до 31,98 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 22 июля справочный курс на уровне 27,76 грн/доллар, повысив его по сравнению с 21 июля (27,65 грн).

Наличный рынок

В обменных пунктах Украины 22 июля 2020 года в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 25 копеек до 28,01 гривен за доллар. Курс евро вырос на 44 копейки до 32,17 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,68 (27,49 - 21 июля), продажи - 28,01 (27,76 - 21 июля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 31,61 (31,16 - 21 июля), продажи - 32,17 (31,73 - 21 июля) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля составляет 3,52 (3,46 - 21 июля), продажи 3,95 (3,87 - 21 июля) грн за 10 рублей.

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