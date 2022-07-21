НБУ підвищив курс долара на 25%: що буде з цінами на бензин, дизель та автогаз

Після підвищення офіційного курсу НБУ на 25 до 36,6 гривень за долара про очікуване зниження цін на пальне доведеться забути. Бензин та дизель можуть подорожчати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора "Консалтингової групи А-95" Сергія Куюна у Facebook .

Як зазначив Куюн, для цін на імпортні товари курс - це найбільш важливий показник, а пальне в Україні повністю імпортне.

"Таке підвищення курсу дає зростання собівартості пального при наявних котируваннях +10 грн/л бензину та дизпального та 5 грн на скрапленому газі", - написав він та зазначив, що так зросте закупівельна вартість у імпортера, а не ціна на стелах АЗС.

За його словами, останнім часом у роздрібних мереж та оптовиків був немалий запас міцності по маржі, що дозволило спочатку залити ринок скрапленим газом, зрештою й дизпальним та значно покращити ситуацію із бензином. Насичення ринку призвело до очікуваного результату - гострій конкуренції та падіння цін.

Куюн зазначив, що автогаз подешевшав на заправках за місяць на 25-30%. В окремих регіонах він вже нижче 29 грн/л. Дизпальне втратило в гурті аналогічно - майже на 20% за місяць. Зниження вже перекинулось на АЗС. "Ми очікували, що протягом тижня-двох ціна на дизпальне впаде до 45-48 грн/л, бензин міг втриматись за рахунок нестачі в постачаннях, яке спостерігається й надалі", - додав він.

Прогноз цін на пальне

"Чи буде зростання? Не факт. Наприклад, скраплений газ може стабілізуватись на поточних позначках (30 грн/л), валютний фактор по ньому вдарив найменше", - вважає експерт.

За його словами, по дизпальному втримати стелю у 58 грн/л буде важко, але 60-62 грн/л виглядає реалістично (наразі середня 55 грн/л).

Бензин в межах 52 грн/л не утримається. Діапазон 55-57 грн/л більш вірогідний, спрогнозував він.