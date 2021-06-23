НБУ повысил курс доллара на 23 июня еще на 10 копеек

Официальный курс гривны к доллару на 23 июня установлен на уровне 27,30 гривен за доллар. Курс доллара растет четвертый день подряд после того, как упал до минимума почти за год.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 23 июня 2021 года установил курс на таком уровне: 27,305 гривен за 1 доллар (+0,1115 грн). При этом курс доллара на 22 июня составляет 27,1935 гривен за 1 доллар. Скриншот (bank.gov.ua) Курс на 11 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Скриншот (bank.gov.ua)