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НБУ підвищив курс долара на 23 червня ще на 10 копійок

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Україна, Середа 23 червня 2021 07:45
НБУ підвищив курс долара на 23 червня ще на 10 копійок Фото: курс долара виріс на 11 копійок (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Офіційний курс гривні до долара на 23 червня встановлений на рівні 27,30 гривень за долар. Курс долара зростає четвертий день поспіль після того, як впав до мінімуму майже за рік.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Національний банк України (НБУ) на 23 червня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,305 гривень за 1 долар (+0,1115 грн). При цьому курс долара на 22 червня становить 27,1935 гривень за 1 долар.

НБУ підвищив курс долара на 23 червня ще на 10 копійок

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс на 11 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

НБУ підвищив курс долара на 23 червня ще на 10 копійок

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Нагадаємо, міжбанк відкрився невеликим зниженням курсу долара. Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 22 червня 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 4 копійки до 27,26 гривень за долар, курс в покупці до 27,24 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 5 копійок до 32,45 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,3 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,2/27,4 грн.

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