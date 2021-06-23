НБУ підвищив курс долара на 23 червня ще на 10 копійок

Офіційний курс гривні до долара на 23 червня встановлений на рівні 27,30 гривень за долар. Курс долара зростає четвертий день поспіль після того, як впав до мінімуму майже за рік.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Національний банк України (НБУ) на 23 червня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,305 гривень за 1 долар (+0,1115 грн). При цьому курс долара на 22 червня становить 27,1935 гривень за 1 долар. Скріншот (bank.gov.ua) Курс на 11 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Скріншот (bank.gov.ua)