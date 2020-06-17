НБУ снова повысил курс доллара

Фото: доллар немного подорожал (РБК-Украина)

Доллар подорожал на три копейки

Национальный банк Украины (НБУ) на 18 июня 2020 года поднял официальный курс до 26,77 гривен за доллар. Это на три копейки выше, чем днем ранее.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

В частности, официальный курс на 17 июня установлен на уровне 26,776 гривен за один доллар (+0,0336 грн). Отметим, курс доллара на 17 июня составлял 26,7424 гривен.

Межбанк

На открытии межбанковского рынка 17 июня доллар опустился до 26,77 гривен, однако в течение дня снова подобрался к отметке 26,80. Евро в течение дня стабильно торговался около 30,20 гривен.

За полчаса до закрытия межбанка доллар в продаже достиг 26,80 гривен, а евро опустился до 30,14 гривен.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс доллара сегодня находился в районе 26,88 гривен, что на 4 копейки выше, чем в предыдущий день. При этом евро немного подешевел и торговался на отметке 30,26 гривен.

В целом, средний курс покупки доллара в обменных пунктах сегодня составлял 26,67 (26,63 - 16 июня), продажи - 26,88 (26,84 - 16 июня) грн за доллар. Средний курс покупки евро 29,78 (29,77 - 16 июня), продажи - 30,26 (30,30 - 16 июня) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля 3,41 (3,41 - 16 июня), продажи 3,87 (3,87 - 16 июня) грн за 10 рублей.

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Автор: РБК-Украина