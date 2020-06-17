НБУ знову підвищив курс долара

Фото: долар трохи подорожчав (РБК-Україна)

Долар подорожчав на три копійки

Національний банк України (НБУ) на 18 червня 2020 року підняв офіційний курс до 26,77 гривень за долар. Це на три копійки вище, ніж днем раніше.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Зокрема, офіційний курс на 18 червня встановлено на рівні 26,776 гривень за один долар (+0,0336 грн). Відзначимо, курс долара на 17 червня становив 26,7424 гривень.

Міжбанк

На відкритті міжбанківського ринку 17 червня долар опустився до 26,77 гривень, однак протягом дня знову наблизився до позначки 26,80. Євро протягом дня стабільно торгувався близько 30,20 гривень.

За півгодини до закриття міжбанку долар у продажу досяг 26,80 гривень, а євро опустився до 30,14 гривень.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс долара сьогодні перебував у районі 26,88 гривень, що на 4 копійки вище, ніж у попередній день. При цьому євро трохи подешевшав і торгувався на позначці 30,26 гривень.

В цілому, середній курс покупки долара в обмінних пунктах сьогодні становив 26,67 (26,63 - 16 червня), продажу - 26,88 (26,84 - 16 червня) грн за долар. Середній курс купівлі євро 29,78 (29,77 - 16 червня), продажу - 30,26 (30,30 - 16 червня) грн за євро. Середній курс покупки російського рубля 3,41 (3,41 - 16 червня), продажу 3,87 (3,87 - 16 червня) грн за 10 рублів.

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Автор: РБК-Україна