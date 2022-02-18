Межбанк открылся снижением курса доллара

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 18 февраля 2022 года в продаже по сравнению с предыдущей сессией снизился на 5 копеек до 28,34 гривен за доллар, курс в покупке до 28,32 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 2 копейки до 32,22 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Напомним, 17 февраля торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 28,3700 - 28,3900 грн/доллар, евро 32,2226 - 32,2453 грн/евро, российский рубль 0,3713 - 0,3717 грн/рубль.

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: доллар 28,3200 - 28,3400 грн/доллар, евро 32,2055 - 32,2282 грн/евро, российский рубль 0,3739 - 0,3743 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 18 февраля 2022 года установил официальный курс на уровне 28,30 гривен за доллар. Курс вырос на 21 копейку по сравнению с предыдущим банковским днем.

Прогноз

По прогнозу банкиров, курс доллара в 2022 году ожидается в коридоре 26-28 гривен. Аналитики банков учитывают различные факторы, которые влияют на валютный рынок.