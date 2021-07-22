НБУ повышает официальный курс доллара второй день подряд

Официальный курс гривны к доллару на 22 июля установлен на уровне 27,24 гривен за доллар. Таким образом, официальный курс доллара растет второй день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 22 июля 2021 года установил курс на таком уровне: 27,2405 гривен за 1 доллар (+0,02 грн). При этом курс доллара на 21 июля составляет 27,2205 гривен за 1 доллар. Скриншот (bank.gov.ua) Курс на 2 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Скриншот (bank.gov.ua)