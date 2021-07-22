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НБУ повышает официальный курс доллара второй день подряд

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Украина, Четверг 22 июля 2021 07:45
НБУ повышает официальный курс доллара второй день подряд Фото: курс доллара вырос на 2 копейки (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Официальный курс гривны к доллару на 22 июля установлен на уровне 27,24 гривен за доллар. Таким образом, официальный курс доллара растет второй день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 22 июля 2021 года установил курс на таком уровне: 27,2405 гривен за 1 доллар (+0,02 грн). При этом курс доллара на 21 июля составляет 27,2205 гривен за 1 доллар.

НБУ повышает официальный курс доллара второй день подряд

Скриншот (bank.gov.ua)

Курс на 2 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

НБУ повышает официальный курс доллара второй день подряд

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Межбанк сегодня открылся ростом курса доллара. Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 21 июля 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 1 копейку до 27,23 гривен за доллар, курс в покупке до 27,21 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 1 копейку до 32,02 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели заметного изменения курса доллара к гривне не ожидается. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,2 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,1/27,3 грн.

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