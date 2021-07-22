НБУ підвищує офіційний курс долара другий день поспіль

Офіційний курс гривні до долара на 22 липня встановлений на рівні 27,24 гривень за долар. Таким чином, офіційний курс долара зростає другий день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Національний банк України (НБУ) на 22 липня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,2405 гривень за 1 долар (+0,02 грн). При цьому курс долара на 21 липня становить 27,2205 гривень за 1 долар. Скріншот (bank.gov.ua) Курс на 2 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Скріншот (bank.gov.ua)