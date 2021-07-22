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НБУ підвищує офіційний курс долара другий день поспіль

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Україна, Четвер 22 липня 2021 07:45
НБУ підвищує офіційний курс долара другий день поспіль Фото: курс долара виріс на 2 копійки (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Офіційний курс гривні до долара на 22 липня встановлений на рівні 27,24 гривень за долар. Таким чином, офіційний курс долара зростає другий день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Національний банк України (НБУ) на 22 липня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,2405 гривень за 1 долар (+0,02 грн). При цьому курс долара на 21 липня становить 27,2205 гривень за 1 долар.

НБУ підвищує офіційний курс долара другий день поспіль

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс на 2 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

НБУ підвищує офіційний курс долара другий день поспіль

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Міжбанк сьогодні відкрився зростанням курсу долара. Курс долара на міжбанку станом на 10:00 21 липня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 1 копійку до 27,23 гривень за долар, курс в покупці до 27,21 гривень за долар. Курс ЄВРО у продажу знизився на 1 копійку до 32,02 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня помітної зміни курсу долара до гривні не очікується. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,2 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,1/27,3 грн.

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