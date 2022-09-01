НБУ за последний месяц увеличил продажу валюты из резервов

Национальный банк Украины (НБУ) в течение августа 2022 года купил на межбанковском валютном рынке 311,7 млн долларов и продал 1 641,4 млн долларов. Отрицательное сальдо составило 1 329,7 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ .

Всего с начала года центробанк купил на межбанке 3 210,7 млн долларов, продал 18 646,7 млн долларов. Отрицательное сальдо составило 15 436,0 млн долларов.

Таким образом, НБУ снова увеличил продажу валюты на межбанке по сравнению с июлем, когда центробанк продал 1 195,0 млн долларов.

Ситуация на межбанке начала меняться в лучшую сторону после того, как 21 июля НБУ впервые с начала войны повысил курс на 25% с 29,25 до 36,57 грн/доллар. По этому курсу НБУ покупает и продает валюту на межбанке.

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