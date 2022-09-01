НБУ за останній місяць збільшив продаж валюти з резервів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ .

Всього з початку року центробанк купив на міжбанку 3 210,7 млн доларів, продав 18 646,7 млн доларів. Негативне сальдо склало 15 436,0 млн доларів.

Таким чином, НБУ знову збільшив продаж валюти на міжбанку в порівнянні з липнем, коли центробанк продав 1 195,0 млн доларів.

Ситуація на міжбанку почала змінюватися на краще після того, як 21 липня НБУ вперше з початку війни підвищив курс на 25% з 29,25 до 36,57 грн/Долар. За цим курсом НБУ купує і продає валюту на міжбанку.

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