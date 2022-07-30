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НБУ за последний месяц резко сократил продажу валюты из резервов

Новина українською →
Украина, Суббота 30 июля 2022 12:04
НБУ за последний месяц резко сократил продажу валюты из резервов Фото: НБУ в июле продал на межбанке 1,2 млрд долларов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) в течение июля 2022 года купил на межбанковском валютном рынке 0,9 млрд долларов и продал 2,1 млрд долларов. Отрицательное сальдо составило 1,2 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

Таким образом, НБУ резко сократил продажу валюты на межбанке по сравнению с июнем, когда центробанк продал рекордный объем 3,9 млрд долларов.

Ситуация на межбанке начала меняться после того, как 21 июля НБУ впервые с начала войны повысил курс на 25% с 29,25 до 36,57 грн/доллар. По этому курсу НБУ покупает и продает валюту на межбанке.

Всего с начала года центробанк купил на межбанке 2,9 млрд долларов, продал 17,0 млрд долларов. Отрицательное сальдо составило 14,1 млрд долларов.

НБУ за последний месяц резко сократил продажу валюты из резервов

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Национальный банк Украины
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