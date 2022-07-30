НБУ за останній місяць різко скоротив продаж валюти з резервів

Національний банк України (НБУ) протягом липня 2022 року купив на міжбанківському валютному ринку 0,9 млрд доларів і продав 2,1 млрд доларів. Негативне сальдо склало 1,2 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ .

Таким чином, НБУ різко скоротив продаж валюти на міжбанку в порівнянні з червнем, коли центробанк продав рекордний обсяг 3,9 млрд доларів.

Ситуація на міжбанку почала змінюватися після того, як 21 липня НБУ вперше з початку війни підвищив курс на 25% з 29,25 до 36,57 грн/долар. За цим курсом НБУ купує і продає валюту на міжбанку.

Всього з початку року центробанк купив на міжбанку 2,9 млрд доларів, продав 17,0 млрд доларів. Негативне сальдо склало 14,1 млрд доларів.