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НБУ за последний месяц продал рекордный объем валюты из резервов

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Украина, Пятница 01 июля 2022 09:27
НБУ за последний месяц продал рекордный объем валюты из резервов Фото: НБУ в июне продал на межбанке 3,96 млрд долларов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) в течение июня 2022 года купил на межбанковском валютном рынке 31,0 млн долларов и продал 3 987,3 млн долларов. Отрицательное сальдо достигло исторического максимума - 3 956,3 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

НБУ за последний месяц продал рекордный объем валюты из резервов

Всего с начала года НБУ купил на межбанковском валютном рынке 1 977,0 млн долларов и продал 14 888,3 млн долларов. Отрицательное сальдо - 12 911,3 млн долларов.

НБУ за последний месяц продал рекордный объем валюты из резервов

Отметим, НБУ зафиксировал официальный курс гривны к доллару на время военного положения на уровне 29,25 гривен за доллар. По этому курсу НБУ продает валюту на межбанке.

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Национальный банк Украины
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