НБУ за последний месяц продал рекордный объем валюты из резервов

Национальный банк Украины (НБУ) в течение июня 2022 года купил на межбанковском валютном рынке 31,0 млн долларов и продал 3 987,3 млн долларов. Отрицательное сальдо достигло исторического максимума - 3 956,3 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ .

Всего с начала года НБУ купил на межбанковском валютном рынке 1 977,0 млн долларов и продал 14 888,3 млн долларов. Отрицательное сальдо - 12 911,3 млн долларов.

Отметим, НБУ зафиксировал официальный курс гривны к доллару на время военного положения на уровне 29,25 гривен за доллар. По этому курсу НБУ продает валюту на межбанке.