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НБУ за останній місяць продав рекордний обсяг валюти з резервів

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Україна, П'ятниця 01 липня 2022 09:27
НБУ за останній місяць продав рекордний обсяг валюти з резервів Фото: НБУ в червні продав на міжбанку 3,96 млрд доларів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) протягом червня 2022 року купив на міжбанківському валютному ринку 31,0 млн доларів і продав 3 987,3 млн доларів. Негативне сальдо досягло історичного максимуму-3 956,3 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.

НБУ за останній місяць продав рекордний обсяг валюти з резервів

Всього з початку року НБУ купив на міжбанківському валютному ринку 1 977,0 млн доларів і продав 14 888,3 млн доларів. Негативне сальдо - 12 911,3 млн доларів.

НБУ за останній місяць продав рекордний обсяг валюти з резервів

Зазначимо, НБУ зафіксував офіційний курс гривні до долара на час воєнного стану на рівні 29,25 гривень за долар. За цим курсом НБУ продає валюту на міжбанку.

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