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НБУ посилив вимоги до роботи банків у разі блекауту

Фото: банки зобов’язали відкрити 35% відділень уразі блекауту (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України посилив вимоги до банків щодо роботи умовах тривалої відсутності електропостачання. Крім того, НБУ запропонував банкам збільшити ліміти в банкоматах та скасувати додаткові комісії з карток інших банків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Зокрема, банки повинні визначити в кожному регіоні чіткий перелік чергових відділень (щонайменше 35% відділень), що надаватимуть послуги клієнтам в разі тривалої відсутності енергопостачання.

За даними прес-служби, чергові відділення забезпечуються усім необхідним обладнанням та каналами зв’язку для безперервної роботи за відсутності електрики, а також додатковим персоналом, касовою технікою, банкоматами, готівкою.

Крім того, НБУ звернувся до банків з ініціативою щодо запровадження "банкоматного національного роумінгу", що передбачає встановлення єдиних розширених лімітів та скасування додаткових комісій на зняття готівки власниками карток інших банків в банкоматах.

"Це розширить можливості оперативного та зручного доступу громадян до власних коштів. Найбільші банки вже долучилися до цієї ініціативи", - йдеться в повідомленні.

Раніше системно важливими банками визначено перелік 760 чергових відділень, розташованих у Києві та у 275 населених пунктах 22 областей, які надаватимуть клієнтам фінансові послуги навіть в умовах тривалої відсутності енергопостачання.

Про те, як працюють банки в умовах відключень світла, читайте в матеріалі РБК-Україна.

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