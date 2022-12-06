НБУ посилив вимоги до роботи банків у разі блекауту

Зокрема, банки повинні визначити в кожному регіоні чіткий перелік чергових відділень (щонайменше 35% відділень), що надаватимуть послуги клієнтам в разі тривалої відсутності енергопостачання.

За даними прес-служби, чергові відділення забезпечуються усім необхідним обладнанням та каналами зв’язку для безперервної роботи за відсутності електрики, а також додатковим персоналом, касовою технікою, банкоматами, готівкою.

Крім того, НБУ звернувся до банків з ініціативою щодо запровадження "банкоматного національного роумінгу", що передбачає встановлення єдиних розширених лімітів та скасування додаткових комісій на зняття готівки власниками карток інших банків в банкоматах.

"Це розширить можливості оперативного та зручного доступу громадян до власних коштів. Найбільші банки вже долучилися до цієї ініціативи", - йдеться в повідомленні.