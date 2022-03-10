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НБУ попросил центробанк Турции и других стран отключить российские карты "МИР"

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Украина, Четверг 10 марта 2022 12:01
НБУ попросил центробанк Турции и других стран отключить российские карты "МИР" Фото: НБУ попросил отключить российские карточки " МИР "(Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины обратился к руководству центробанков Армении, Казахстана, Таджикистана, Вьетнама, Турции и Кыргызской Республики с просьбой прекратить какие-либо операции с платежными картами платежной системы "МИР" на территории этих стран. Такое обращение обусловлено необходимостью усиления международного давления в финансовой сфере на страну-агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

В частности речь идет о прекращении обслуживания карт "МИР" в сети банкоматов и POS-терминалов, а также невозможности их использования в сфере электронной коммерции и во время совершения P2P-переводов.

"Национальный банк стремится добиться максимального использования всех возможных вариантов санкций против российского финансового сектора. Финансирование вооруженной агрессии против Украины должно быть остановлено. Именно поэтому мы очень рассчитываем на поддержку наших инициатив международными партнерами", - подчеркнул глава НБУ Кирилл Шевченко.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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