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НБУ попросив центробанк Туреччини та інших країн відключити російські картки "МИР"

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Україна, Четвер 10 березня 2022 12:01
НБУ попросив центробанк Туреччини та інших країн відключити російські картки "МИР" Фото: НБУ попросив відключити російські картки "МИР" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк звернувся до керівництва центробанків Вірменії, Казахстану, Таджикистану, В’єтнаму, Туреччини та Киргизької Республіки з проханням припинити будь-які операції з платіжними картками платіжної системи "МИР" на території цих країн. Таке звернення зумовлене необхідністю посилення міжнародного тиску у фінансовій сфері на країну-агресора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Зокрема мова йде про припинення обслуговування карток "МИР" у мережі банкоматів та POS-терміналів, а також унеможливлення їхнього використання у сфері електронній комерції та під час здійснення P2P-переказів.

"Національний банк прагне домогтися максимального використання всіх можливих варіантів санкцій проти російського фінансового сектору. Фінансування збройної агресії проти України має бути зупинене. Саме тому ми дуже розраховуємо на підтримку наших ініціатив міжнародними партнерами", - наголосив голова НБУ Кирило Шевченко.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.

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