НБУ поповнив каси банків готівковими доларами та євро

Національний банк України 3 жовтня вчергове провів операції з системно важливими банками з обміну готівкової валюти на безготівкову для підкріплення кас банків. Попит на валюту дещо знизився.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.
За даними прес-служби, до обміну НБУ запропонував 100 млн доларів та 100 млн євро.
"Цього разу обсяг усіх заявок банків як на готівкові євро, так і на готівкові долари США був нижчим за запропонований Національним банком обсяг до обміну. Невдовзі готівкова валюта буде розвезена по банківських відділеннях", - йдеться в повідомленні.
Як зазначили в прес-службі, НБУ здійснюватиме відповідні операції, допоки банки відчуватимуть нестачу готівкової іноземної валюти. Натомість запас безготівкової валютної ліквідності банківської системі є високим і станом на 1 жовтня становить 7,1 млрд доларів, тоді як на початку війни він був меншим (5,9 млрд доларів).
Як повідомляло РБК-Україна, влітку 2022 року в Україні зріс попит на готівкову валюту. Попри те, що поставки доларів і євро з-за кордону різко виросли, проблема загострюється логістичними труднощами доставки по відділеннях в регіони.
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