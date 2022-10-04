НБУ пополнил кассы банков наличными долларами и евро

Национальный банк Украины 3 октября в очередной раз провел операции с системно важными банками по обмену наличной валюты на безналичную для подкрепления касс банков. Спрос на валюту несколько снизился.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ .
По данным пресс-службы, в обмен НБУ предложил 100 млн долларов и 100 млн евро.
"На этот раз объем всех заявок банков как на наличные евро, так и на наличные доллары США был ниже предложенного Национальным банком объема к обмену. Вскоре наличная валюта будет развезена по банковским отделениям", - говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, НБУ будет проводить соответствующие операции, пока банки будут испытывать нехватку наличной иностранной валюты. При этом запас безналичной валютной ликвидности банковской системе является высоким и по состоянию на 1 октября составляет 7,1 млрд долларов, тогда как в начале войны он был меньше (5,9 млрд долларов).
Как сообщало РБК-Украина, летом 2022 года в Украине вырос спрос на наличную валюту. Несмотря на то, что поставки долларов и евро из-за границы резко выросли, проблема обостряется логистическими трудностями доставки по отделениям в регионы.
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