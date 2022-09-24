НБУ попередив українців про нову шахрайську схему: як виманюють гроші

Шахраї користуються скрутним становищем українців під час війни і продовжують пропонувати фейкові виплати. Цього разу йдеться про нібито соціальну допомогу від Національного банку України (НБУ).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.
За даними прес-служби, у соцмережах з’являються повідомлення, в яких шахраї стверджують, що Національний банк України нібито проводить благодійну акцію разом із фондом "Твоя опора" - всім українцям виплачується "соціально-індивідуальна виплата".
Для заповнення заявки на виплату такої допомоги зловмисники пропонують перейти в шахрайський чат-бот.
"Наголошуємо, що Національний банк не здійснює жодних соціальних виплат", - йдеться в повідомленні.
Нині НБУ проводить благодійну акцію зі збору коштів для допомоги ЗСУ. Але вона не передбачає здійснення виплат. Детальніше про цю благодійну ініціативу можна дізнатись тут. Всі кошти, що надходять на спецрахунки НБУ на допомогу ЗСУ, перераховуються на потреби військових.
Кошти, що надходять на спецрахунок на гуманітарні потреби, отримує та розпоряджається Міністерство соціальної політики України.
На шахрайських сайтах, чат-ботах зловмисники можуть пропонувати надати персональну інформацію та здійснити додатковий платіж для оформлення допомоги, в результаті дані платіжної картки можуть будуть скомпрометовані.
Також під приводом оформлення виплати шахраї можуть просити повідомити секретну інформацію:
Поради НБУ, як уникнути шахрайства
"Національний банк спільно з правоохоронними органами щоденно працює над тим, щоб платіжного шахрайства в кіберпросторі ставало все менше. Але кожен громадянин також має бути обережним, поінформованим та не давати шахраям шансів на створення успішних афер. Пам’ятайте, що передавання своїх персональних чи фінансових даних невідомим особам ставить під загрозу ваші рахунки та грошові кошти на них", - зазначили в НБУ.
Раніше у Національному банку України попередили про нову шахрайську схему: зловмисники розсилають посилки "Новою поштою".
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