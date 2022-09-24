НБУ предупредил украинцев о новой мошеннической схеме: как выманивают деньги

По данным пресс-службы, в соцсетях появляются сообщения, в которых мошенники утверждают, что Национальный банк Украины якобы проводит благотворительную акцию совместно с фондом "Твоя опора" - всем украинцам выплачивается "социально-индивидуальная выплата".

Для заполнения заявки на выплату такого пособия злоумышленники предлагают перейти в мошеннический чат-бот.

"Подчеркиваем, что Национальный банк не осуществляет никаких социальных выплат", - говорится в сообщении.

Сейчас НБУ проводит благотворительную акцию по сбору средств для помощи ВСУ. Но она не предусматривает осуществления выплат. Подробнее об этой благотворительной инициативе можно узнать здесь. Все средства, поступающие на спецсчета НБУ на помощь ВСУ, перечисляются на нужды военных.

Средства, поступающие на спецсчет на гуманитарные нужды, получает и распоряжается Министерство социальной политики Украины.

Как по подобным схемам мошенники могут присвоить чужие деньги

На мошеннических сайтах, чат-ботах злоумышленники могут предлагать предоставить персональную информацию и совершить дополнительный платеж для оформления помощи, в результате данные платежной карты будут скомпрометированы.

Также под предлогом оформления выплаты мошенники могут просить сообщить секретную информацию:

пин-код к карте;

трехзначный номер на обороте карты;

срок действия карты и тому подобное.

НБУ дает следующие советы, как избежать мошенничества

1. Пользуйтесь информацией только из официальных источников. Всю официальную информацию НБУ публикует на своем сайте или в собственных соцсетях.

Также информацию обо всех видах легальной финансовой помощи, которую могут получить наши граждане, можно просмотреть на портале.

2. Не переходите по непроверенным ссылкам.

Если все же необходимо перейти на сайт организации, адрес которой вы получили в посылке, то лучше введите в поисковой системе название необходимого сайта и только тогда переходите на веб-ресурс.

3. Проверяйте правильность названия сайтов, на которые переходите и вводите свои персональные данные. Адреса подлинного и мошеннического сайта могут быть похожи, за исключением одного или нескольких символов.

4. Не вводите реквизиты платежных карт на незнакомых и подозрительных веб-сайтах.

Если вы случайно раскрыли данные платежной карты на подозрительном сайте, немедленно заблокируйте карту через интернет-банкинг или позвоните в банк по номеру, указанному на обороте карты.

5. Никому не сообщайте пин-код карты, три цифры на обратной стороне карты, коды (одноразовые пароли) банков и мобильных операторов.

"Национальный банк совместно с правоохранительными органами ежедневно работает над тем, чтобы платежного мошенничества в киберпространстве становилось все меньше. Но каждый гражданин также должен быть осторожным, информированным и не давать мошенникам шансов на создание успешных афер. Помните, что передача своих персональных или финансовых данных неизвестным лицам ставит под угрозу ваши счета и денежные средства на них", - отметили в НБУ.