НБУ предупредил украинцев о новой мошеннической схеме: как выманивают деньги

Мошенники пользуются затруднительным положением украинцев во время войны и продолжают предлагать фейковые выплаты. В этот раз речь идет о якобы социальной помощи от Национального банка Украины (НБУ).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ .
По данным пресс-службы, в соцсетях появляются сообщения, в которых мошенники утверждают, что Национальный банк Украины якобы проводит благотворительную акцию совместно с фондом "Твоя опора" - всем украинцам выплачивается "социально-индивидуальная выплата".
Для заполнения заявки на выплату такого пособия злоумышленники предлагают перейти в мошеннический чат-бот.
"Подчеркиваем, что Национальный банк не осуществляет никаких социальных выплат", - говорится в сообщении.
Сейчас НБУ проводит благотворительную акцию по сбору средств для помощи ВСУ. Но она не предусматривает осуществления выплат. Подробнее об этой благотворительной инициативе можно узнать здесь. Все средства, поступающие на спецсчета НБУ на помощь ВСУ, перечисляются на нужды военных.
Средства, поступающие на спецсчет на гуманитарные нужды, получает и распоряжается Министерство социальной политики Украины.
Как по подобным схемам мошенники могут присвоить чужие деньги
На мошеннических сайтах, чат-ботах злоумышленники могут предлагать предоставить персональную информацию и совершить дополнительный платеж для оформления помощи, в результате данные платежной карты будут скомпрометированы.
Также под предлогом оформления выплаты мошенники могут просить сообщить секретную информацию:
"Национальный банк совместно с правоохранительными органами ежедневно работает над тем, чтобы платежного мошенничества в киберпространстве становилось все меньше. Но каждый гражданин также должен быть осторожным, информированным и не давать мошенникам шансов на создание успешных афер. Помните, что передача своих персональных или финансовых данных неизвестным лицам ставит под угрозу ваши счета и денежные средства на них", - отметили в НБУ.
Ранее в Национальном банке Украины предупредили о новой мошеннической схеме: злоумышленники рассылают посылки "Новой почтой".
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