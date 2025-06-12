НБУ попередив українців про небезпечну шахрайську кампанію

Дії шахраїв в Україні

Нагадаємо, за даними НБУ, средня сума шахрайської операції з картками в Україні зросла у 2024 році на 40% до 4 247 гривень.

За даними НБУ, сума збитків від незаконних дій та шахрайських операцій з використанням платіжних карток за 2024 рік зросла на 37% до 1,1 млрд гривень.

У 2024 році, як і раніше, переважна більшість шахрайських випадків спричинена соціальною інженерією. Тобто, коли клієнти самостійно розголошують особисті дані, реквізити платіжних карток, підтверджуючі коди та паролі для проведення платіжних операцій.

Торік 84% від загальної суми всіх збитків було спричинено соціальною інженерією (у 2023 році цей показник був 80%).

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