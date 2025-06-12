НБУ предупредил украинцев об опасной мошеннической кампании

Действия мошенников в Украине

Напомним, по данным НБУ, средняя сумма мошеннической операции с картами в Украине выросла в 2024 году на 40% до 4 247 гривен.

По данным НБУ, сумма убытков от незаконных действий и мошеннических операций с использованием платежных карт за 2024 год выросла на 37% до 1,1 млрд гривен.

В 2024 году, как и раньше, подавляющее большинство мошеннических случаев вызвано социальной инженерией. То есть, когда клиенты самостоятельно разглашают личные данные, реквизиты платежных карт, подтверждающие коды и пароли для проведения платежных операций.

В прошлом году 84% от общей суммы всех убытков было вызвано социальной инженерией(в 2023 году этот показатель был 80%).

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