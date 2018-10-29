НБУ знизив довідковий курс долара до 28,20 грн/долар

Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Курс долара знизився на 8 копійок

Довідкове значення курсу долара на 29 жовтня склало 28,20 гривень за долар. Відповідні дані оприлюднені на сайті Національного банку України.

Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 28,2040 гривень за долар, що на 8 копійок нижче, ніж встановлений 26 жовтня (28,2803 гривень за долар).

Зазначимо, Національний банк публікує довідкове значення курсу гривні до долара згідно з укладеними на міжбанківському валютному ринку операціях станом на 12:00, щоб надавати суб'єктам ринку оперативний індикатор курсу.

Нагадаємо, на відкритті міжбанківського валютного ринку 29 жовтня 2018 року зріс порівняно із закриттям попередньої сесії на 1 копійку до 28,23 грн/долар, курс купівлі залишився на рівні до 28,19 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 12 копійок до 32,12 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах України курс долара в продажу в порівнянні з попереднім торговим днем знизився на 10 копійок до 28,27 гривень за долар, курс купівлі долара знизився на 9 копійок до 28,08 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 13 копійок до 32,38 гривень за євро.