НБУ знизив довідковий курс долара до 28,17 грн/долар

Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Курс долара знизився на 3 копійки

Довідкове значення курсу долара на 30 жовтня склало 28,17 гривень за долар. Відповідні дані оприлюднені на сайті Національного банку України.

Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 28,1778 гривень за долар, що на 3 копійки нижче, ніж встановлений 29 жовтня (28,204 гривень за долар).

Зазначимо, Національний банк публікує довідкове значення курсу гривні до долара згідно з укладеними на міжбанківському валютному ринку операціях станом на 12:00, щоб надавати суб'єктам ринку оперативний індикатор курсу.

Нагадаємо, на відкритті міжбанківського валютного ринку 30 жовтня 2018 року зріс порівняно із закриттям попередньої сесії на 3 копійки до 28,22 грн/долар, курс купівлі зріс до 28,19 гривень за долар. Курс євро у продажу залишився на рівні 32,08 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах України курс долара в продажу в порівнянні з попереднім торговим днем знизився на 4 копійки до 28,23 гривень за долар, курс купівлі долара знизився на 3 копійки до 28,05 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 5 копійок до 32,33 гривень за євро.