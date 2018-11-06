НБУ понизил справочный курс доллара до 27,95 грн/доллар

Курс доллара снизился на 6 копеек

Справочное значение курса доллара на 6 ноября составило 27,95 гривен за доллар. Соответствующие данные размещены на сайте Национального банка Украины.

Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 2795,83 гривен за доллар, что на 6 копеек ниже, чем установленный 5 ноября (28,0163 гривен за доллар).

Отметим, Национальный банк публикует справочное значение курса гривны к доллару согласно заключенным на межбанковском валютном рынке сделкам по состоянию на 12:00, чтобы предоставлять субъектам рынка оперативный индикатор курса.

Напомним, на открытии межбанковского валютного рынка 6 ноября 2018 года упал по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 4 копейки до 27,98 грн/доллар, курс в покупке снизился на 4 копейки до 27,96 гривен за доллар. Курс евро в продаже остался на уровне 31,93 гривен за евро.

В то же время в обменных пунктах курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим торговым днем снизился на 5 копеек до 28,11 гривен за доллар, в покупке курс доллара снизился на 6 копеек до 27,90 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 10 копейки до 32,18 гривен за евро.