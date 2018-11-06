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Курс доллара на межбанке упал до 27,98 грн/доллар

Новости » Финансы    06.11.2018 - 10:41
Фото: обмен валют (РБК-Украина)
Фото: обмен валют (РБК-Украина)

Национальная валюта дорожает на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже по состоянию на 10:30 6 ноября 2018 года упал по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 4 копейки до 27,98 грн/доллар, курс в покупке снизился на 4 копейки до 27,96 гривен за доллар. Курс евро в продаже остался на уровне 31,93 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне: доллар 27,9600 - 27,9800 грн/доллар, евро 31,9079 - 31,9307 грн/евро, российский рубль 0,4236 - 0,4242 грн/рубль.

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     27,9600    27,9800

EUR/UAH     31,9079    31,9307

RUB/UAH     0,4236       0,4242

Курс доллара на межбанке упал до 27,98 грн/доллар

Напомним, 5 ноября торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне: доллар 28,0000 - 28,0200 грн/доллар, евро 31,9144 - 31,9343 грн/евро, российский рубль 0,4232 - 0,4240 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 6 ноября 2018 года установил официальный курс на уровне 28,01 грн/доллар, что на 12 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 6 ноября установлен на таком уровне: 2801,5313 гривен за 100 долларов (-11,751 гривен).

Курс доллара на межбанке снизился до 28,02 грн/доллар НБУ на 6 ноября установил курс гривны на уровне 28,01 грн/доллар
Темы: Курс доллара
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