НБУ знизив довідковий курс долара до 27,95 грн/долар

Курс долара знизився на 6 копійок

Довідкове значення курсу долара на 6 листопада склала 27,95 гривень за долар. Відповідні дані оприлюднені на сайті Національного банку України.

Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 2795,83 гривень за долар, що на 6 копійок нижче, ніж встановлений 5 листопада (28,0163 гривень за долар).

Зазначимо, Національний банк публікує довідкове значення курсу гривні до долара згідно з укладеними на міжбанківському валютному ринку операціях станом на 12:00, щоб надавати суб'єктам ринку оперативний індикатор курсу.

Нагадаємо, на відкритті міжбанківського валютного ринку 6 листопада 2018 року впав у порівнянні із закриттям попередньої сесії на 4 копійки до 27,98 грн/долар, курс купівлі знизився на 4 копійки до 27,96 гривень за долар. Курс євро у продажу залишився на рівні 31,93 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах курс долара на продажу в порівнянні з попереднім торговим днем знизився на 5 копійок до 28,11 гривень за долар, курс купівлі долара знизився на 6 копійок до 27,90 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 10 копійок до 32,18 гривень за євро.