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НБУ понизил справочный курс доллара до 27,78 грн/доллар

Новости » Финансы    10.12.2018 - 13:10
НБУ понизил справочный курс доллара до 27,78 грн/доллар
Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)

Курс доллара упал еще на 4 копейки

Справочное значение курса доллара на 10 декабря составило 27,78 гривен за доллар. Соответствующие данные размещены на сайте Национального банка Украины.

Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 2778.28 гривен за доллар, что на 4 копейки ниже, чем установленный 7 декабря (27,8261 гривен за доллар).

Отметим, Национальный банк публикует справочное значение курса гривны к доллару согласно заключенным на межбанковском валютном рынке сделкам по состоянию на 12:00, чтобы предоставлять субъектам рынка оперативный индикатор курса.

Напомним, курс на открытии межбанковского валютного рынка 10 декабря 2018 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 1 копейку до 27,81 грн/доллар, курс в покупке до 27,78 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 7 копеек до 31,75 гривен за евро.

В то же время в обменных пунктах курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем не изменился - 28,02 гривен за доллар, в покупке снизился на 3 копейки до 27,78 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 9 копеек до 32,08 гривен за евро.

 

 

 

 

 

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