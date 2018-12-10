Курс доллара на межбанке вырос до 27,81 грн/доллар

Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)

Доллар стабилизировался около уровня 27,80 грн/доллар

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 10 декабря 2018 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 1 копейку до 27,81 грн/доллар, курс в покупке до 27,78 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 7 копеек до 31,75 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне: 27,7850 - 27,8100 грн/доллар, евро 31,7304 - 31,7590 грн/евро, российский рубль 0,4191 - 0,4197 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,7850 27,8100

EUR/UAH 31,7304 31,7590

RUB/UAH 0,4191 0,4197

Напомним, 7 декабря торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 27,77-27,80 грн/доллар, евро 31,6133 - 31,6475 грн/евро, российский рубль 0,4197 - 0,4205 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 10 декабря 2018 года установил официальный курс на уровне 27,82 грн/доллар, что на 5 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 10 декабря установлен на таком уровне: 2782,4246 гривен за 100 долларов (-5,5323 гривен).