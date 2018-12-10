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Курс доллара на межбанке вырос до 27,81 грн/доллар

Новости » Финансы    10.12.2018 - 10:40
Курс доллара на межбанке вырос до 27,81 грн/доллар
Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)

Доллар стабилизировался около уровня 27,80 грн/доллар

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 10 декабря 2018 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 1 копейку до 27,81 грн/доллар, курс в покупке до 27,78 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 7 копеек до 31,75 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне: 27,7850 - 27,8100  грн/доллар, евро 31,7304 - 31,7590 грн/евро, российский рубль 0,4191 - 0,4197 грн/рубль.

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     27,7850    27,8100

EUR/UAH     31,7304    31,7590

RUB/UAH     0,4191       0,4197

Курс доллара на межбанке вырос до 27,81 грн/доллар

Напомним, 7 декабря торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 27,77-27,80 грн/доллар, евро 31,6133 - 31,6475 грн/евро, российский рубль 0,4197 - 0,4205 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 10 декабря 2018 года установил официальный курс на уровне 27,82 грн/доллар, что на 5 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 10 декабря установлен на таком уровне: 2782,4246 гривен за 100 долларов (-5,5323 гривен).

Курс доллара на межбанке снизился до 27,80 грн/доллар НБУ на 10 декабря установил курс гривны на уровне 27,82 грн/доллар
Темы: Курс доллара
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