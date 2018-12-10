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НБУ знизив довідковий курс долара до 27,78 грн/долар

Новини » Фінанси    10.12.2018 - 13:10
НБУ знизив довідковий курс долара до 27,78 грн/долар
Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Курс долара впав ще на 4 копійки

Довідкове значення курсу долара на 10 грудня склало 27,78 гривень за долар. Відповідні дані оприлюднені на сайті Національного банку України.

Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 2778.28 гривень за долар, що на 4 копійки нижче, ніж встановлений 7 грудня (27,8261 гривень за долар).

Зазначимо, Національний банк публікує довідкове значення курсу гривні до долара згідно з укладеними на міжбанківському валютному ринку операціях станом на 12:00, щоб надавати суб'єктам ринку оперативний індикатор курсу.

Нагадаємо, курс на відкритті міжбанківського валютного ринку 10 грудня 2018 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії в продажу виріс на 1 копійку до 27,81 грн/долар, курс купівлі до 27,78 гривень за долар. Курс євро на продажу збільшився на 7 копійок до 31,75 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем не змінився - 28,02 гривень за долар, купівлі знизився на 3 копійки до 27,78 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 9 копійок до 32,08 гривень за євро.

 

 

 

 

 

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