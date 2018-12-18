НБУ знизив довідковий курс долара

Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Курс долара знизився на 2 копійки

Довідкове значення курсу долара на 18 грудня склала 27,86 гривень за долар. Відповідні дані оприлюднені на сайті Національного банку України.

Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 27,8600 гривень за долар, що на 2 копійки нижче, ніж встановлений 17 грудня (27,8863 гривень за долар).

Зазначимо, Національний банк публікує довідкове значення курсу гривні до долара згідно з укладеними на міжбанківському валютному ринку операціях станом на 12:00, щоб надавати суб'єктам ринку оперативний індикатор курсу.

Нагадаємо, курс на відкритті міжбанківського валютного ринку 18 грудня 2018 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії в продажу виріс на 1 копійку до 27,90 грн/долар, курс купівлі до 27,88 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 6 копійок до 31,57 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах курс долара в продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 4 копійки до 28,01 гривень за долар, купівлі знизився на 3 копійки до 27,79 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 2 копійки до 31,89 гривень за євро.