НБУ понизил справочный курс доллара на 13 копеек до 28,23 грн/доллар

Фото: обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Курс доллара падает после роста в течение недели

Справочное значение курса доллара на 30 ноября составило 28,23 гривен за доллар. Соответствующие данные размещены на сайте Национального банка Украины.

Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 28,2311 гривен за доллар, что на 13 копеек ниже, чем установленный 29 ноября (28,3606 гривен за доллар).

Отметим, Национальный банк публикует справочное значение курса гривны к доллару согласно заключенным на межбанковском валютном рынке сделкам по состоянию на 12:00, чтобы предоставлять субъектам рынка оперативный индикатор курса.

Напомним, на открытии межбанковского валютного рынка 30 ноября 2018 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 7 копеек до 28,26 грн/доллар, курс в покупке снизился до 28,24 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 9 копеек до 32,16 гривен за евро.

В то же время в обменных пунктах курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 20 копеек до 28,40 гривен за доллар, в покупке на 15 копеек до 28,09 гривен за доллар. Курс евро в продаже упал на 18 копеек до 32,46 гривен за евро.