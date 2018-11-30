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НБУ знизив довідковий курс долара на 13 копійок до 28,23 грн/долар

Новини » Фінанси    30.11.2018 - 12:24
НБУ знизив довідковий курс долара на 13 копійок до 28,23 грн/долар
Фото: обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Курс долара падає після зростання протягом тижня

Довідкове значення курсу долара на 30 листопада склало 28,23 гривень за долар. Відповідні дані оприлюднені на сайті Національного банку України.

Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 28,2311 гривень за долар, що на 13 копійок нижче, ніж встановлений 29 листопада (28,3606 гривень за долар).

Зазначимо, Національний банк публікує довідкове значення курсу гривні до долара згідно з укладеними на міжбанківському валютному ринку операціях станом на 12:00, щоб надавати суб'єктам ринку оперативний індикатор курсу.

Нагадаємо, на відкритті міжбанківського валютного ринку 30 листопада 2018 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 7 копійок до 28,26 грн/долар, курс купівлі знизився до 28,24 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 9 копійок до 32,16 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 20 копійок до 28,40 гривень за долар, купівлі на 15 копійок до 28,09 гривень за долар. Курс євро у продажу впав на 18 копійок до 32,46 гривень за євро.

Готівковий курс долара впав на 20 копійок Курс долара на міжбанку впав до 28,26 грн/долар
Теми: Курс долара
Новини України Курс доларакурсы валютНаціональний банк України
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