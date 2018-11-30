Наличный курс доллара упал на 20 копеек

Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар после резкого роста в начале недели перешел к снижению

В обменных пунктах Украины сегодня, 30 ноября 2018 года, в 11:30 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 20 копеек до 28,40 гривен за доллар, в покупке на 15 копеек до 28,09 гривен за доллар. Курс евро в продаже упал на 18 копеек до 32,46 гривен за евро.

Курс покупки доллара сегодня составляет 27,90 - 28,25 (27,90 - 28,45 - 29 ноября), продажи 28,20 - 28,80 (28,40 - 29,00 - 29 ноября) грн за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 28,09 (28,24 - 29 ноября), продажи - 28,40 (28,60 - 29 ноября) грн за доллар.

Таким образом, после роста на 50-60 копеек в начале недели, после сообщений о введении военного положения, наличный курс доллара несколько снизился. Однако он пока не вернулся к значениям конца прошлой недели.

Курс покупки евро составляет 31,50 - 32,20 (31,50 - 32,30 - 29 ноября), продажи 32,17 - 33,90 (32,15 - 33,91 - 29 ноября) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 31,87 (31,95 - 29 ноября), продажи - 32,46 (32,64 - 29 ноября) грн за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,60 - 4,19 (2,60 - 4,20 - 29 ноября), продажи - 4,17 - 5,00 (4,17 - 5,00 - 29 ноября) грн за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,84 (3,84 - 29 ноября), продажи 4,30 (4,30 - 29 ноября) грн за 10 рублей.