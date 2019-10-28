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НБУ понизил официальный курс евро

Новости » Финансы    28.10.2019 - 17:53
НБУ понизил официальный курс евро
Иллюстративное фото (Pіxabay)

Единая европейская валюта подешевела на 17 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 29 октября 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс евро на 17 копеек до 27,77 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 29 октября установлен на таком уровне: 2779,1943 гривны за 100 евро (-16,8948 грн).

При этом курс евро на 28 октября составлял 2796,0891 гривны за 100 евро.

НБУ понизил официальный курс евро

Напомним, сегодня на наличном рынке курс евро упал на 10 копеек - до 27,92 гривен за евро. В частности, средний курс покупки евро составлял 27,47 (27,57 - 25 октября), продажи - 27,92 (28,02 - 25 октября) грн за евро.

При этом торги по евро на межбанковском валютном рынке закрылись в диапазоне 27,8495 - 27,8747 грн/евро.

Отметим, Национальный банк Украины на 29 октября 2019 года опустил официальный курс доллара до 25,06 гривен. Это на 11 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Курс доллара начал неделю с небольшого снижения
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