НБУ знизив офіційний курс євро

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Єдина європейська валюта подешевшала на 17 копійок

Національний банк України (НБУ) на 29 жовтня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс євро на 17 копійок до 27,77 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 29 жовтня встановлено на такому рівні: 2779,1943 гривні за 100 євро (-16,8948 грн).

При цьому курс євро на 28 жовтня становив 2796,0891 гривні за 100 євро.

Нагадаємо, сьогодні на готівковому ринку курс євро впав на 10 копійок - до 27,92 гривень за євро. Зокрема, середній курс купівлі євро становив 27,47 (27,57 - 25 жовтня), продажу - 27,92 (28,02 - 25 жовтня) грн за євро.

При цьому торги по євро на міжбанківському валютному ринку закрилися в діапазоні 27,8495 - 27,8747 грн/євро.

Зазначимо, Національний банк України на 29 жовтня 2019 року опустив офіційний курс долара до 25,06 гривень. Це на 11 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.