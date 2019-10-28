ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

НБУ знизив офіційний курс євро

Новини » Фінанси    28.10.2019 - 17:53
НБУ знизив офіційний курс євро
Ілюстративне фото (Pіxabay)

Єдина європейська валюта подешевшала на 17 копійок

Національний банк України (НБУ) на 29 жовтня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс євро на 17 копійок до 27,77 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 29 жовтня встановлено на такому рівні: 2779,1943 гривні за 100 євро (-16,8948 грн).

При цьому курс євро на 28 жовтня становив 2796,0891 гривні за 100 євро.

НБУ знизив офіційний курс євро

Нагадаємо, сьогодні на готівковому ринку курс євро впав на 10 копійок - до 27,92 гривень за євро. Зокрема, середній курс купівлі євро становив 27,47 (27,57 - 25 жовтня), продажу - 27,92 (28,02 - 25 жовтня) грн за євро.

При цьому торги по євро на міжбанківському валютному ринку закрилися в діапазоні 27,8495 - 27,8747 грн/євро.

Зазначимо, Національний банк України на 29 жовтня 2019 року опустив офіційний курс долара до 25,06 гривень. Це на 11 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Курс долара розпочав тиждень з невеликого зниження
Новини України Національний банк УкраїниКурс євро
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся