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НБУ знизив офіційний курс євро

Новини » Фінанси    04.04.2019 - 18:10
НБУ знизив офіційний курс євро
Фото: колаж (Pіxabay)

Єдина європейська валюта подешевшала на 13 копійок

Національний банк України (НБУ) на 5 квітня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс євро на 13 копійок до 30,31 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 5 квітня встановлено на такому рівні: 3031,6019 гривні за 100 євро (-13,1285 грн).

При цьому курс євро на 4 квітня становить 3044,7304 гривні за 100 євро.

НБУ знизив офіційний курс євро

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 4 квітня 2019 року, готівковий курс у продажу знизився на 6 копійок до 30,62 гривень за євро. Курс покупки євро складає 29,90 - 30,35 (29,90 - 30,40 - 3 квітня), продажу 30,40 - 31,00 (30,45 - 31,00 - 3 квітня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 30,17 (30,19 - 3 квітня), продажу - 30,62 (30,68 - 3 квітня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу знизився на 27 копійок до 30,14 грн/євро. Курс покупки становить 30,10 грн/євро.

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