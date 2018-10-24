НБУ понизил курс золота до 347,8тыс. гривен за 10 унций

Фото: банковское золото (пресс-служба НБУ)

Золото подорожало, платина подешевела

Национальный банк Украины (НБУ) на 24 октября 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс золота на 1,29% до 347,8 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

На 24 октября установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 347814,01 грн за 10 тройских унций (+4418,74 грн или на 1,29%);

Серебро - 4118,26 грн за 10 тройских унций (15,71 грн)

Платина - 233640,04 грн за 10 тройских унций (-831,34 грн);

Палладий - 311050,89 грн за 10 тройских унций (+6097,69 грн).

Скриншот (bank.gov.ua)

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.