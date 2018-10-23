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НБУ понизил курс золота до 343,4 тыс. гривен за 10 унций

Новости » Финансы    23.10.2018 - 09:00

Золото подешевело, платина подрожала

Национальный банк Украины (НБУ) на 23 октября 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс золота на 0,79% до 343,4 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

На 23 октября установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 343395,27 грн за 10 тройских унций (-2750,16 грн или на 0,79%);

Серебро - 4102,55 грн за 10 тройских унций (+11,93 грн)

Платина - 234471,38 грн за 10 тройских унций (+1124,41 грн);

Палладий - 304953,2 грн за 10 тройских унций (+1996,69грн).

НБУ понизил курс золота до 343,4 тыс. гривен за 10 унций

Скриншот (bank.gov.ua)

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.

НБУ на 23 октября установил курс евро на уровне 32,27 грн/евро Курс доллара на межбанке снизился до 28,10 грн/доллар
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