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НБУ знизив курс золота до 347,8 тис. гривень за 10 унцій

Новини » Фінанси    24.10.2018 - 09:00
Фото: банківське золото (прес-служба НБУ)
Фото: банківське золото (прес-служба НБУ)

Золото подорожчало, платина подешевшала

Національний банк України (НБУ) на 24 жовтня 2018 року у порівнянні з попереднім банківським днем підвищив курс золота на 1,29% до 347,8 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 24 жовтня встановлені наступні курси банківських металів:

Золото - 347814,01 грн за 10 тройських унцій (+4418,74 грн або на 1,29%);

Срібло - 4118,26 грн за 10 тройських унцій (+15,71 грн)

Платина - 233640,04 грн за 10 тройських унцій (-831,34 грн);

Паладій - 311050,89 грн за 10 тройських унцій (+6097,69 грн).

НБУ знизив курс золота до 347,8 тис. гривень за 10 унцій

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.

НБУ на 24 жовтня встановив курс євро на рівні 32,30 грн/євро НБУ з початку року 40 разів скаржився в СБУ і НАБУ на підозрілі операції клієнтів банків
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