НБУ понизил курс золота до 347,1 тыс. гривен за 10 унций

Фото: банковское золото (пресс-служба НБУ)

Все металлы подешевели

Национальный банк Украины (НБУ) на 30 октября 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс золота на 0,7% до 347,1 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

На 30 октября установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 347102,59 грн за 10 тройских унций (-2279,11 грн или на 0,7%);

Серебро - 4142,95 грн за 10 тройских унций (-23,46 грн);

Платина - 232670,84 грн за 10 тройских унций (-2502,15 грн);

Палладий - 308253,61 грн за 10 тройских унций (-4085,51 грн).

Скриншот (bank.gov.ua)

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.