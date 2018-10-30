НБУ знизив курс золота до 347,1 тис. гривень за 10 унцій

Всі метали подешевшали
Національний банк України (НБУ) на 30 жовтня 2018 року у порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс золота на 0,7% до 347,1 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.
На 30 жовтня встановлено такі курси банківських металів:
Золото - 347102,59 грн за 10 тройських унцій (-2279,11 грн або на 0,7%);
Срібло - 4142,95 грн за 10 тройських унцій (-23,46 грн);
Платина - 232670,84 грн за 10 тройських унцій (-2502,15 грн);
Паладій - 308253,61 грн за 10 тройських унцій (-4085,51 грн).
Скріншот (bank.gov.ua)
Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.
Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.