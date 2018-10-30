НБУ знизив курс золота до 347,1 тис. гривень за 10 унцій

Фото: банківське золото (прес-служба НБУ)

Всі метали подешевшали

Національний банк України (НБУ) на 30 жовтня 2018 року у порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс золота на 0,7% до 347,1 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 30 жовтня встановлено такі курси банківських металів:

Золото - 347102,59 грн за 10 тройських унцій (-2279,11 грн або на 0,7%);

Срібло - 4142,95 грн за 10 тройських унцій (-23,46 грн);

Платина - 232670,84 грн за 10 тройських унцій (-2502,15 грн);

Паладій - 308253,61 грн за 10 тройських унцій (-4085,51 грн).

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.