НБУ понизил курс золота до 345,8 тыс. гривен за 10 унций

Фото: банковское золото (пресс-служба НБУ)

Золото подешевело

Национальный банк Украины (НБУ) на 6 декабря 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс золота на 0,78% до 345,8 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

На 6 декабря установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 345821,07 грн за 10 тройских унций (-2729,47 грн или на 0,78%);

Серебро - 4069,06 грн за 10 тройских унций (+23,15 грн);

Платина - 224924,27 грн за 10 тройских унций (-1208,18 грн);

Палладий - 347737,4 грн за 10 тройских унций (+6569,92 грн).

Скриншот (bank.gov.ua)

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.