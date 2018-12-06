НБУ знизив курс золота до 345,8 тис. гривень за 10 унцій

Фото: банківське золото (прес-служба НБУ)

Золото подешевшало

Національний банк України (НБУ) на 6 грудня 2018 року порівняно з попереднім банківським днем знизив курс золота на 0,78% до 345,8 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 6 грудня встановлені наступні курси банківських металів:

Золото - 345821,07 грн за 10 тройських унцій (-2729,47 грн або на 0,78%);

Срібло - 4069,06 грн за 10 тройських унцій (+23,15 грн);

Платина - 224924,27 грн за 10 тройських унцій (-1208,18 грн);

Паладій - 347737,4 грн за 10 тройських унцій (+6569,92 грн).

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.