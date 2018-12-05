НБУ понизил курс золота до 348,5 тыс. гривен за 10 унций

Фото: банковское золото (пресс-служба НБУ)

Золото подорожало на полпроцента

Национальный банк Украины (НБУ) на 5 декабря 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс золота на 0,50% до 348,5 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

На 5 декабря установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 348550,54 грн за 10 тройских унций (+1730,05 грн или на 0,50%);

Серебро - 4045,91 грн за 10 тройских унций (+35,52 грн);

Платина - 226132,45 грн за 10 тройских унций (-658,09 грн);

Палладий - 341167,48 грн за 10 тройских унций (+1685,99 грн).

Скриншот (bank.gov.ua)

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.