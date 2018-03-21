НБУ понизил курс золота до 344,81 тыс. гривен за 10 унций

Национальный банк Украины (НБУ) на 21 марта 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс золота на 0,6% до 344,81 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальным курсам банковских металлов на сайте регулятора.

Золото – 344807,66 грн за 10 тройских унций (-2138,98 грн или -0,6%);

Серебро – 4273,93 грн за 10 тройских унций (-31,18 грн);

Платина – 251438,69 грн за 10 тройских унций (+296,27 грн);

Палладий – 262748,17 грн за 10 тройских унций (+1824,42 грн).

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.