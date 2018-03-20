НБУ понизил курс золота до 346,95 тыс. гривен за 10 унций

Национальный банк Украины (НБУ) на 20 марта 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс золота на 0,3% до 346,95 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальным курсам банковских металлов на сайте регулятора.

Золото – 346946,64 грн за 10 тройских унций (-938,15 грн или -0,3%);

Серебро – 4305,11 грн за 10 тройских унций (-36,70 грн);

Платина – 251142,42 грн за 10 тройских унций (-1591,58 грн);

Палладий – 260923,75 грн за 10 тройских унций (+810,66 грн).

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.