НБУ знизив курс золота до 344,81 тис. гривень за 10 унцій

Національний банк України (НБУ) на 21 березня 2018 року у порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс золота на 0,6% до 344,81 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

Золото – 344807,66 грн за 10 тройських унцій (-2138,98 грн або -0,6%);

Срібло – 4273,93 грн за 10 тройських унцій (-31,18 грн);

Платина – 251438,69 грн за 10 тройських унцій (+296,27 грн);

Паладій – 262748,17 грн за 10 тройських унцій (+1824,42 грн).

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.